Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası627.317.450Kardemir (D)374.471.684Petkim337.199.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası627.317.450
Kardemir (D)374.471.684
Petkim337.199.806
Türk Hava Yolları329.339.269
Sasa Polyester325.282.365
Ereğli Demir Çelik217.293.659
Arçelik138.583.627
Bera Holding137.919.164
TAV Havalimanları136.547.474
Emlak Konut GMYO133.384.109
Tüpraş125.225.972
Akbank116.658.343
Sabancı Holding113.383.082
Şişe Cam112.893.202
Yapı ve Kredi Bank.111.910.535
Koç Holding100.715.574
Koza Altın92.214.030
Bim Mağazalar85.488.906
Aselsan83.208.072
Tofaş Oto. Fab.83.138.905
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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