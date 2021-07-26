Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası627.317.450Kardemir (D)374.471.684Petkim337.199.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|627.317.450
|Kardemir (D)
|374.471.684
|Petkim
|337.199.806
|Türk Hava Yolları
|329.339.269
|Sasa Polyester
|325.282.365
|Ereğli Demir Çelik
|217.293.659
|Arçelik
|138.583.627
|Bera Holding
|137.919.164
|TAV Havalimanları
|136.547.474
|Emlak Konut GMYO
|133.384.109
|Tüpraş
|125.225.972
|Akbank
|116.658.343
|Sabancı Holding
|113.383.082
|Şişe Cam
|112.893.202
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.910.535
|Koç Holding
|100.715.574
|Koza Altın
|92.214.030
|Bim Mağazalar
|85.488.906
|Aselsan
|83.208.072
|Tofaş Oto. Fab.
|83.138.905
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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