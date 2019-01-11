Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 382.611.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|382.611.193
|Garanti Bankası
|228.334.987
|Akbank
|188.887.783
|ASELSAN
|166.352.569
|Halkbank
|89.551.117
|Koza Madencilik
|81.141.181
|Ereğli Demir Çelik
|76.697.165
|Kardemir (D)
|68.924.695
|Koza Altın
|67.066.299
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|64.074.415
|Vakıflar Bankası
|60.868.351
|Petkim
|58.381.919
|Tüpraş
|56.981.633
|Vestel
|45.453.991
|İş Bankası (C)
|39.750.261
|İpek Doğal Enerji
|39.194.823
|Polisan Holding
|34.898.755
|Türk Telekom
|30.673.041
|Turkcell
|28.307.299
|Emlak Konut GMYO
|27.662.177
Kaynak: AA