Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 382.611.193 Garanti Bankası 228.334.987 Akbank 188.887.783 ASELSAN 166.352.569 Halkbank 89.551.117 Koza Madencilik 81.141.181 Ereğli Demir Çelik 76.697.165 Kardemir (D) 68.924.695 Koza Altın 67.066.299 Doğtaş Kelebek Mobilya 64.074.415 Vakıflar Bankası 60.868.351 Petkim 58.381.919 Tüpraş 56.981.633 Vestel 45.453.991 İş Bankası (C) 39.750.261 İpek Doğal Enerji 39.194.823 Polisan Holding 34.898.755 Türk Telekom 30.673.041 Turkcell 28.307.299 Emlak Konut GMYO 27.662.177

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)