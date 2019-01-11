Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 382.611.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 382.611.193
Garanti Bankası 228.334.987
Akbank 188.887.783
ASELSAN 166.352.569
Halkbank 89.551.117
Koza Madencilik 81.141.181
Ereğli Demir Çelik 76.697.165
Kardemir (D) 68.924.695
Koza Altın 67.066.299
Doğtaş Kelebek Mobilya 64.074.415
Vakıflar Bankası 60.868.351
Petkim 58.381.919
Tüpraş 56.981.633
Vestel 45.453.991
İş Bankası (C) 39.750.261
İpek Doğal Enerji 39.194.823
Polisan Holding 34.898.755
Türk Telekom 30.673.041
Turkcell 28.307.299
Emlak Konut GMYO 27.662.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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