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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.004 4,08
BIST SINAİ 101.237 2,33
BIST GIDA, İÇECEK 112.826 2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.004 4,08
BIST SINAİ 101.237 2,33
BIST GIDA, İÇECEK 112.826 2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 31.192 2,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.673 2,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 80.398 3,57
BIST TAŞ, TOPRAK 59.705 1,42
BIST METAL ANA 198.635 1,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.952 1,98
BIST MADENCİLİK 78.228 4,06
BIST HİZMETLER 73.040 3,56
BIST ELEKTRİK 3.696 2,49
BIST ULAŞTIRMA 91.563 2,55
BIST TURİZM 7.207 2,58
BIST TİCARET 232.376 3,01
BIST İLETİŞİM 31.976 5,48
BIST SPOR 32.587 1,49
BIST İNŞAAT 88.814 2,10
BIST MALİ 98.235 2,26
BIST BANKA 118.076 2,16
BIST SİGORTA 304.427 0,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.897 7,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 69.225 2,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.570 2,10
BIST TEKNOLOJİ 96.836 2,73
BIST BİLİŞİM 27.515 4,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.968 2,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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