Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.332 0,33
BIST SINAİ 146.638 0,32
BIST GIDA, İÇECEK 157.302 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|151.332
|0,33
|BIST SINAİ
|146.638
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.302
|1,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.441
|0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.284
|0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.664
|0,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.288
|-0,03
|BIST METAL ANA
|251.968
|-0,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.688
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|109.911
|-0,42
|BIST HİZMETLER
|92.286
|1,44
|BIST ELEKTRİK
|5.351
|1,58
|BIST ULAŞTIRMA
|178.751
|2,18
|BIST TURİZM
|14.746
|0,34
|BIST TİCARET
|242.018
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|38.065
|2,97
|BIST SPOR
|59.096
|-0,34
|BIST İNŞAAT
|108.014
|0,48
|BIST MALİ
|145.048
|-0,02
|BIST BANKA
|174.116
|-0,13
|BIST SİGORTA
|400.138
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.951
|0,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.242
|0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.765
|0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|135.597
|9,23
|BIST BİLİŞİM
|45.463
|1,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.840
|0,68
Kaynak: AA