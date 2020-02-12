12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 151.332 0,33 BIST SINAİ 146.638 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 157.302 1,31 BIST TEKSTIL, DERİ 57.441 0,97 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.284 0,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.664 0,44 BIST TAŞ, TOPRAK 90.288 -0,03 BIST METAL ANA 251.968 -0,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.688 0,91 BIST MADENCİLİK 109.911 -0,42 BIST HİZMETLER 92.286 1,44 BIST ELEKTRİK 5.351 1,58 BIST ULAŞTIRMA 178.751 2,18 BIST TURİZM 14.746 0,34 BIST TİCARET 242.018 0,28 BIST İLETİŞİM 38.065 2,97 BIST SPOR 59.096 -0,34 BIST İNŞAAT 108.014 0,48 BIST MALİ 145.048 -0,02 BIST BANKA 174.116 -0,13 BIST SİGORTA 400.138 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.951 0,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.242 0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.765 0,40 BIST TEKNOLOJİ 135.597 9,23 BIST BİLİŞİM 45.463 1,28 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.840 0,68

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)