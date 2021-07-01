Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Eczacıbaşı...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım39,9036,808,42
Bera Holding12,8012,016,58
Jantsa Jant Sanayi81,7577,705,21
Türk Traktör176,00169,204,02
Alarko Holding8,748,433,68
İhlas Holding0,580,563,57
Netaş Telekomünikasyon20,4619,803,33
Vestel31,2630,303,17
Otokar286,50278,003,06
Brisa20,7820,182,97
İhlas Gayrimenkul1,051,022,94
Pegasus74,1572,052,91
Vestel Beyaz Eşya46,4045,182,70
Aksa15,3614,982,54
Hedef Girişim2,832,762,54
Kordsa Teknik Tekstil20,4019,902,51
Çemtaş13,0812,782,35
Kervan Gıda14,5114,182,33
Aksa Enerji11,8211,562,25
Borusan Yatırım Pazarlama295,00288,902,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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