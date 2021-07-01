Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Eczacıbaşı...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,90
|36,80
|8,42
|Bera Holding
|12,80
|12,01
|6,58
|Jantsa Jant Sanayi
|81,75
|77,70
|5,21
|Türk Traktör
|176,00
|169,20
|4,02
|Alarko Holding
|8,74
|8,43
|3,68
|İhlas Holding
|0,58
|0,56
|3,57
|Netaş Telekomünikasyon
|20,46
|19,80
|3,33
|Vestel
|31,26
|30,30
|3,17
|Otokar
|286,50
|278,00
|3,06
|Brisa
|20,78
|20,18
|2,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,02
|2,94
|Pegasus
|74,15
|72,05
|2,91
|Vestel Beyaz Eşya
|46,40
|45,18
|2,70
|Aksa
|15,36
|14,98
|2,54
|Hedef Girişim
|2,83
|2,76
|2,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,40
|19,90
|2,51
|Çemtaş
|13,08
|12,78
|2,35
|Kervan Gıda
|14,51
|14,18
|2,33
|Aksa Enerji
|11,82
|11,56
|2,25
|Borusan Yatırım Pazarlama
|295,00
|288,90
|2,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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