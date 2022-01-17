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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 581 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 581 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 949 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 305 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 581 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 256 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 388 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

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