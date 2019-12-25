Güngören'de sokakta ceset bulundu
Haberler » Güncel » Güngören'de sokakta ceset bulundu - Haber

Güngören'de sokakta ceset bulundu

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBULGüngören'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu.

25.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:00
Güngören'de sokakta ceset bulundu

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu.

Olay, Güngören Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredekiler durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlamadığı öğrenildi. Cesedin 46 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Güngören'de sokakta ceset bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler