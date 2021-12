Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı

Güngören'de kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Doğakent Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, riskli yapı ilan edilen Gençosman Mahallesi'ndeki Doğakent Sitesi'nin hak sahipleriyle anlaşarak başlattığı kentsel dönüşüm süreci kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş ve ev yaşamının yaklaşık 14 yılının Güngören'de geçtiğini söyledi.

Bu nedenle ilçenin sıkıntılarını iyi bildiğini ifade eden İmamoğlu, "O bakımdan, buraya yapılacak her güzel işin, atılacak her adımın inanın ki bir Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak değil bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak yanınızda olacağımı ve her hususta Güngörenlileri destekleyeceğimi ifade etmek isterim" dedi.

Hak sahiplerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan ve sitenin 18 ayda tamamlanacağını bildiren İmamoğlu, "18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran'ın 4'ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve hak sahipleri birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü.

Riskli yapı ilan edilen 4 blok 136 bağımsız birimden oluşan Doğakent Sitesi, yeni projede 150 konut, 14 ticari birim olmak üzere toplam 164 bağımsız birimden oluşacak.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

