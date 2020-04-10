Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı - Haberler
Güneydoğu Asya, Güncel

Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bine yaklaştı.

10.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:54
Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bine yaklaştı.

Yaklaşık 650 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya ülkeleri, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerini sıkılaştırıyor.

Ülkelerin sağlık bakanlıklarından alınan verilere göre, vaka sayısının 16 bin 872 olduğu bölgede, en fazla can kaybı 306 ölüm ile Endonezya'da, en çok vaka da 4 bin 228 sayısıyla Malezya'da bulunuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 2 Mart'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 11 Mart'ta yaşandığı bölgenin en kalabalık ülkesi Endonezya'da, şimdiye kadar 3 bin 512 vaka tespit edilirken, 282 kişi de iyileşti.

Ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki başkent Cakarta'da, vakaların artması üzerine de zaruri olmayan hizmetlerin sınırlanmasını içeren "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" bugün yürürlüğe girdi.

Diğer bölgelerde de salgın nedeniyle bazı idari tedbirler alınırken, merkezi hükümet, bölgesel idarelere kendi başlarına karar almamaları ve uygulamalarını takip etme uyarısında bulundu.

Malezya

31 milyon nüfuslu Malezya'da, ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görülürken 4 Şubat'ta salgının ilk defa Malezya vatandaşlarına bulaştığı tespit edildi. 17 Mart'ta hayatını kaybeden 2 Malezyalı ise ülkenin ilk Kovid-19 kayıpları olarak açıklandı.

Vaka ve ölüm sayılarının artışı üzerine hükümet, ilk olarak 18 Mart'ta uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının 28 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19, 4 bin 346 kişide görüldü.

Filipinler

Filipinler'de, Kovid-19 nedeniyle başkent Manila'ya ev sahipliği yapan ve yaklaşık 57 milyon kişinin bulunduğu Luzon Adası'nda uygulanan "yaygın karantina" kurallarının 30 Nisan'a kadar geçerli olması kararı alındı.

Ülkede 30 Ocak'ta yaşanan ilk can kaybı, Çin dışındaki ilk ölüm vakası olarak kayıplara geçmişti.

Bölgede 221 can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Filipinler'de 4 bin 195 vakaya rastlandı.

Tayland

69 milyon nüfuslu Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta, ilk yerli vaka ise 15 Şubat'ta görüldü. 1 Mart'ta da ilk Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke genelinde 24 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilirken, Tayland'a yönelik dış ülkelerden bütün uçuşlar yasaklandı. 3 Nisan'da ise olağanüstü hal tedbirleri sıkılaştırılarak ülke çapında 22.00 ile 04.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka saysı 2 bin 473, yaşamını yitirenlerin sayısı 33 olurken, şimdiye kadar 1013 vaka tedavi edildi.

Singapur

Kovid-19'a karşı başarılı mücadelesiyle örnek olarak gösterilen Singapur'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler 7 bin dolara kadar para ve 6 aya kadar da hapis cezasına çarptırılıyor.

İlk vakanın 23 Ocak'ta görülüğü ve virüs kaynaklı ilk ölümün 21 Mart'ta gerçekleştiği Singapur, virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına rağmen ölü ve vaka sayısında hızlı artış olmamasıyla dikkati çekiyor.

Virüsün 1910 kişiye bulaştığı ülkede, şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Timor'da sadece 2 vaka var

Güneydoğu Asya'da Vietnam, Doğu Timor, Laos ve Kamboçya'da şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

Verilere göre, Doğu Timor'da sadece 1 vaka bulunurken, Vietnam'da 225, Brunei'de 135, Kamboçya'da 119, Myanmar'da 27 ve Laos'ta ise 16 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Pasifik Adalarında son durum

İlk vakanın 28 Şubat'ta, ilk can kaybının ise 29 Mart'ta görüldüğü Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 56 bin kişiye yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı belirlenen 1283 kişiden 373'ünün iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19'un yayılmasına karşı 19 Mart'ta vatandaşları dışındaki herkese sınırlarını kapatarak sıkı önlemler alan Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan itibaren olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Pasifik ülkelerinden Yeni Kaledonya'da 18, Fiji'de15 ve Papua Yeni Gine'de 2 kişide Kovid-19 tespit edilirken, üç ülkede de can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Pasifik'te yer alan Samoa, Vanuatu, Nauru, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu gibi ülkelerde Kovid-19 vakası bulunmuyor. Sınırların kapatıldığı ülkelerde yabancıların girişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 'Can kaybı rakamları doğru değil' sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın İtalya Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Güneydoğu Asya'da Kovid-19 vakaları 17 bine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:03:06. #1.14#
title