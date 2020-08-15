Güney Kore'de binlerce kişiden Kovid-19'a rağmen Devlet Başkanı Moon karşıtı protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Kore'de binlerce kişiden Kovid-19'a rağmen Devlet Başkanı Moon karşıtı protesto

Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce kişi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protesto düzenledi.

Güney Kore'de binlerce kişiden Kovid-19'a rağmen Devlet Başkanı Moon karşıtı protesto
15.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:32

Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce kişi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protesto düzenledi.

Yetkililerin evde kal çağrısına uymayan ve yağmura rağmen Kore bayrağı taşıyan ve yüzlerinde maske bulunan göstericiler, Moon Jae-in'i Kuzey Kore'ye "yalakalık yapma", yolsuzluk, politik başarısızlık ve "seçim sahtekarlığı" dolayısıyla istifaya davet etti.

Japon sömürgeciliğinin son bulduğu "15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü"nün yıl dönümünde düzenlenen gösteri, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede hükümetin Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamasının ardından geldi.

Son aylarda hükümet karşıtı protestolara liderliğiyle ve Moon'a karşı eleştirileriyle tanınan, ülkenin kuzeyinde çok sayıda vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kilisenin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun da gösteriye katılanlar arasındaydı.

Jun, burada yaptığı açıklamada, ülkeyi "suçlu" Moon'dan geri almak için bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Bazı protestocular gözaltına alındı

Gösterileri takip etmesi amacıyla 6 bin polis görevlendirilirken, gösterilerde çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Seul Belediyesi yetkilileri, muhafazakar aktivistler ve Hristiyan gruplarca Kore Kurtuluş Günü'nde düzenlenmek istenen gösterileri engellemek için bazı girişimlerde bulunmuş, bir mahkeme ise sivil özgürlükleri gerekçe göstererek söz konusu eylemlere izin vermişti.

Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılacak

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Kapalı mekanlarda toplu aktivitelerde insan sayısı 50, dışarıda yapılan aktivitelerde ise 100'ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Güney Kore'de son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 166 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu, son 5 ayda bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.

Toplam vaka sayısının 15 bin 39'a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 901 kişi iyileşti.

Seul'de duraklara cam kabinler yerleştiriliyor

Kovid-19'la mücadelede yeni önlemlerin geliştirildiği Güney Kore'de otobüs duraklarına cam kabinler yerleştirildi.

Ateşölçer kapıların bulunduğu kabin girişlerinde kapılar ateşi 37,5 derecenin altındaki kişilere açılıyor ve içerideki hava sık sık temizleniyor.

Söz konusu duraklara virüsleri öldüren ultraviyole dezenfektan lambaları da konuldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı Dünya
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı 3. Sayfa
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Ali Atay Aamir Khan Acun Ilıcalı Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: Güney Kore'de binlerce kişiden Kovid-19'a rağmen Devlet Başkanı Moon karşıtı protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 20:06:45. #1.14#
title