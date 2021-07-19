Güney Afrikalılar, yetkililerce "yağmalanan malları satın almamaları" konusunda uyarıldı
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Güney Afrikalılar, yetkililerce "yağmalanan malları satın almamaları" konusunda uyarıldı

Güney Afrikalılar, yetkililerce 'yağmalanan malları satın almamaları' konusunda uyarıldı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrikalılar, ülkede 9 Temmuz'dan beri devam eden olaylarda yağmalanan malları satın almamaları konusunda uyarıldı.

Güney Afrikalılar, ülkede 9 Temmuz'dan beri devam eden olaylarda yağmalanan malları satın almamaları konusunda uyarıldı.

Güney Afrika Polis Servisinden (SAPS) yapılan açıklamada, vatandaşlara yağmacılar tarafından satılan malları almamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ülkenin hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacon Zuma'nın serbest bırakılmasıyla başlayıp kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, şimdiye kadar en az 212 kişi hayatını kaybetti.

Kwazulu-Natal ve Gauteng eyaletlerinde 161 alışveriş merkezi, 11 depo, 8 fabrika ve 161 içki satış noktası yağmacılar tarafından hedef alındı.

Olayların azmettirici olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Güney Afrika'da 9 Temmuz'dan beri olaylarla ilgili 3 binden fazla kişi gözaltına alındı.

News24'ün haberine göre, gözaltına alınanlardan yaklaşık 1000 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Öte yandan olayların azmettiricisi olduğu iddiasıyla şimdiye kadar 6 kişi gözaltına alındı.

Polis, bu kişilerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Olayların başlangıç noktası: Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler, kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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