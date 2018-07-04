Düğün Fotoğrafı Çektiren Çift, Bikinisiyle Güneşlenen Kadını Uzandığı Yerden Kalkmaya İkna Edemedi
Yeni evlenen İngiliz çift, düğün fotoğraflarını çektirmek için gittikleri yerde güneşlenen kadını yattığı yerden kalkmaya ikna edemeyince, bikinili genç kadın fotoğraflarda yer aldı.
İngiltere'de yeni evli bir çiftin düğün fotoğraflarında yerde uzanıp güneşlenen bir kadının olması herkesin tuhafına gitti. Olayın sırrı ise çok geçmeden aydınlandı. Genç kadın tüm ricalara rağmen güneşlendiği yerden kalkmayınca, taze çift çareyi onunla beraber fotoğraf çektirmekte buldu.
SÖZ VERDİ AMA KALKMADI
Devon şehrinde evlenen Mark ve Mandy Ling'in romantik düğün çekimleri güneşlenen kadının inadı yüzünden rezil oldu. Kadından yerinden kalkması için bir kaç defa söz alan çift, uzun süre geçmesine rağmen kadının yerinden kalkmaması üzerine fotoğraf çekimine geçmek zorunda kaldı.
POPÜLER BİR MEKAN
Genç kadının bir süre sonra uyuyormuş numarası yapmaya başladığını söyleyen davetliler, şehirdeki düğünlerin yarısının fotoğraflarının o bahçede çekildiğini ve anlayış görmek istedikleri halde böyle bir inat ile karşılaştıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
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gelinle damat ne kadarda zayıflarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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utanmada yok kadında iki seksen uzanmısCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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BU GERI ZEKALI INGILIZLERIN ALAYI OBEZ KAFALARI ÇALIŞMAZ TIPLERE BAKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÇİRKEFLİK VE BENCİLLİKTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL. EVET KALKMAK ZORUNDA DEĞİLSİN AMA İNSANLIK VAZİFENDİR. BU İNSANLARI MUTSUZ ETMEKTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL ÇOK SAYGISIZCA VE KOMİK DEĞİL GÜLENLERE ANLAM VEREMİYORUM. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çok güldüm yaa :)))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır