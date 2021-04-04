GÜNDEM ÖZETİ / 5 Nisan 2021

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreni ile Sivas Masal Evi'nin açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sivas/09.00/09.30/10.30/11.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konferansına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecek "D-8 İş Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Bingöl heyetiyle bir araya gelerek gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Bursaspor ile Altay karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

4- Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek 1-4 etabında yarı final ikinci maçları yapılacak; Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

5- Halter Erkek ve Kadın Milli Takımı'nın da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 59, erkeklerde 67 kiloda yarışmalar yapılacak. (Not: Kadınlarda Türk sporcu görünmüyor)

(Moskova/17.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı