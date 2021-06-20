GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gidecek.

(İstanbul/16.05)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emirdağ ve Çay ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.45/14.10/15.40)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPİAŞ YEK-G Piyasası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi, mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2020 yılına dair satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. maçlara devam edilecek. C Grubu'nda Ukrayna-Avusturya ve Kuzey Makedonya-Hollanda; B Grubu'nda Finlandiya-Belçika ve Rusya-Danimarka maçları yapılacak.

(Bükreş/Amsterdam/19.00/Saint Petersburg/Kopenhag/22.00)

2- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplarını 2. ve 3. sırada tamamlayan takımların, çeyrek finale yükselebilmek için eleme maçları yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2021 - Haberler
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