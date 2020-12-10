GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ikinci gün oturumu yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

2- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Mersin/12.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı