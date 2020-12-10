GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2020
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2020

10.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ikinci gün oturumu yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

2- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Mersin/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız
Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız
İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi
İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Başak Dizer Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2020 - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:05:59. #1.15#
title