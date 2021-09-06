İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

09.45/11.15-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak, Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret edecek.15.00

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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