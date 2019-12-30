GÜNDEM / 30 Aralık 2019

30.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/13.30/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve beraberindeki heyet ile görüşecek, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verecek.

(TBMM12.15/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulunacak.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı sektörel su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan Denizli'de, Turan Sevi Aydın'da öğle vakti son yolculuğuna uğurlanacak.

(Denizli/Aydın/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, İskenderun Teknik Üniversitesinde kütüphane açılışına katılıp öğrenci temsilcileriyle buluşacak, İskenderun ve Antakya Belediyeleri ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/14.15-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe Beko, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- İstanbul'daki kaçak yapılara bu yıl yaklaşık 67 milyon lira ceza kesildi

Kaçak yapılarla mücadele kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde bu yıl 66 milyon 637 bin 754 lira ceza kesildi

5 yılda 7 bin 15 konut, 545 iş yeri, 31 otel ve 78 işletme hakkında yıkım kararı verildi

İstanbul ormanlarında kanuna aykırı inşa edilen 315 kaçak yapı bu yıl İstanbul Valiliği koordinasyonunda yıkıldı

İmar denetçilerinin incelemeleri sonucu 552 yapı kayıt belgesi iptal belgesi iptal edilirken, 10 bin 478 yapı kayıt belgesinin iptal yönünden incelemesi sürüyor

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Diyarbakır anneleri, yeni yılda evlatlarına kavuşmayı umut ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor

Anne Cennet Kabaklı:

"İnşallah bu yeni yılda da sevinçli haberler gelir. Yeni yıl uğurlu olur. Herkes evladına kavuşur, ben de kavuşurum"

Anne Necibe Çiftçi:

"Allah'ın izni, devletimizin gücüyle inşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşacağız"

(Nurten Aslan/Diyarbakır)

3- VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: "2020, ekonomide değişim yılı olacak"

"2020 yılı ekonomide değişim yılı olacak. Bankamız da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacak"

"Önümüzdeki dönemde Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak bulma maliyetleri azalacaktır"

"2020'de KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olan Dijital Kredi Projemizi devreye alacağız"

"V-Limit sayesinde yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımlıyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Kaynak: AA