GÜNDEM / 18 Ağustos 2019

18.08.2019 09:02

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/Malatya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/16.30/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)

3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Atina/18.00) (Fotoğraflı)

4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.

ÖZEL HABER

1- FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasının" bilinmeyenleri

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen Ercan Şahin'e verilen 16 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, örgütün "emniyet mahrem yapılanmasına" ilişkin yeni ayrıntıları yer verildi

Gerekçeli karara göre, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması 7 büyük bölge (BB) ile bunlara bağlı küçük bölgeler ve 10 ana temsilcilikten oluştu

FETÖ, mahrem imamlar arasında hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla "AAA", "AA", "A", "BB", "B" ve "C" şeklinde sınıflandırmaya gitti

Gerekçeli karardan:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanması 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten 1 birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır. Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı Küçük Bölge Mesulü/Genel Müdürü vardır. Her temsilciliğin altında 4'er küçük bölge bulunmaktadır"

(Tanju Özkaya/Ankara)

2- Tatil dönüşü "uyku düzeni" uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin:

"Tatil dönüşü herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor"

"Yapılan araştırmalar kötü uykunun, hijyen ve uyku bozuklukları gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymakta"

"Uyku sağlığı için gün içinde düzenli egzersiz yapın. Akşam saatlerinde kafeinli, kolalı içeceklerden uzak durun. Yatma saatlerine yakın ağır yemek yemeyin"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Ekonomi basınının yıldızı Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor

Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor

NTV spikeri Berfu Güven:

"Onun vefatından sonra bir seveni sosyal medyada 'Ekonomi dünyasından bir yıldız kaydı' demişti. Gerçekten sokağın ekonomisinin yıldızıydı o"

Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Osman Arolat:

"Bizler için 70'li yıllardan başlayarak bir eğitmendi. Beraber çok mesaimiz oldu. Biz de ondan çok şey öğrendik. Yardımsever bir insandı. 'Sana bunu öğretiyorum' havasında olmazdı"

(Handan Güneş/ İstanbul)

***

