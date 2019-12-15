GÜNDEM / 15 Aralık 2019

15.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumuna katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. haftaya Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/14.00/Sivas/16.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 15. hafta Keçiörengücü-Hatayspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor, Altınordu-Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol, Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto, İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/İzmir/15.00/Bursa/16.00/Artvin/17.00/Yozgat/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

9- Japonya'da düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, İspanya ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Kumamoto/14.30)

ÖZEL HABER

1- İhracatçılar bürokrasiye takılmadan "tek tıkla" destek alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız"

"İhracatçılarımız başvurularında destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek"

"Bu sistem ile ihracatçılarımızın bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı atmış bulunuyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Borsa 2018'in kayıplarını silmeye yöneldi

Kasım ayında başlayan yükseliş rallisini aralık ayının ilk iki haftasında da devam ettiren BIST 100 endeksi, 110.477 puanla 20 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi

Bu dönemde yaklaşık yüzde 12 değer kazanan BIST 100 endeksinin 2018 kapanışına göre değer kazancı ise yüzde 21'e ulaştı

Bankacılık sektörü hisselerinin daha fazla katkı vermesi durumunda BIST 100 endeksindeki yükselişin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 111.000 üzerindeki hedeflerin 115.000 ve 119.000 seviyeleri olacağını belirtti

Analistler, uluslararası piyasalardaki Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla yılın son iki haftasında piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğini bildirdi.

(Bekir Gürdemar/İstanbul)

3- Türkiye'nin ilk sağır işaret dili tercümanı olacak

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı'nda eğitimini tamamlamak üzere olan işitme engelli genç Sinan Bilgiç, Türkiye'nin işaret dili alanında ilk sağır tercümanı olacak

Bilgiç:

"Çok farklı hisler içindeyim. 10 yıl öncesini düşündüğümde yüksek lisansta eğitim alacağımla ilgili bir fikir aklıma bile gelmezdi"

"Hayalleriniz varsa peşinden koşun. Bir gün mutlaka olacaktır"

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun:

"Türkiye'de 'sağırdan işaret dili tercümanı olmaz' ön yargısını yıkıyoruz. İşaret dili, sağırların ana dili. Sağır tercümanlar, Türk işaret dilinden İngiliz işaret diline çeviri yapabilirler ki bu en zorudur"

"Sinan bizim ilk mezun öğrencimiz olacak. İlk sağır Türk işaret dili tercümanı olarak toplumda yer alacak. Dünyadaki örneklerinin dışında aslında çift dilli çeviri de yapabileceklerini kanıtlamak istiyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara)

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Kaynak: AA