Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kdz. Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ve Devrek İlçeleri ile Düzce ili Akçakoca ilçesinde Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Bulundurmak suçunu işlediği değerlendirilen 21 kişinin şüpheli bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Zonguldak Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin Adli makamlardan alınan yapılan aramada,(605) gram Esrar,(216) gram Metamfetamin,(4) gram Kokain,(8) gram Bonzai,(129) adet Sentetik hap,(1) adet Hassas terazi,(2) adet 9mm Tabanca,(49) adet 9 mm Tabanca fişeği,(5) adet Av tüfeği,(30) adet Av tüfeği fişeği,(10) Dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Uyuşturucu Madde Kullanmak, Bulundurmak suçundan (15) şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma suçundan Adliyeye sevk edilen (6) şüpheli şahıstan (2) şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken,(4)şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK