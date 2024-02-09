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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen 2'si sahipsiz, 1'i sahipli 3 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından yapılan kapatma işlemi sonrasında malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 2'si sahipsiz, 1'i sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Bir vinç ile 30 metre ray bulunan maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Çevre Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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