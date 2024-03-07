Üye Girişi
Haberler

TTK Armutçuk işletmesindeki grizu faciasında hayatını kaybeden işçiler için anma programı düzenlendi

Güncelleme:

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 işçi için anma programı düzenlendi. Programda, işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene, siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, madenci yakınları ve işçiler katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 işçi için anma programı gerçekleştirildi.

Armutçuk Müessesesi'nde kuyu başında düzenlenen programda, faciada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, maden kazalarında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra yaşamını yitiren 103 işçi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, belde belediye başkanları, TTK ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenci yakınları ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Sendika Maden Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi?
title