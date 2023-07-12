Zile'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 7 Yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Zile Ata caddesi Müftü Arif Kılıç Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Tunar Yıldız'ın (43) kullandığı 16 V 5640 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Muzaffer Özçelebi (41) idaresindeki 10 AGA 75 plakalı otomobil çarpıştı. Uyarı direklerine çarpan 10 AGA 75 plakalı otomobil, 50 metre sürüklendi. Kazada sürücüler Muzaffer Özçelebi ve Tunar Yıldız ile araçlarda bulunan Emine Seçkin, Enes Özçelebi, Ayşegül Özçelebi, Fatmanur Özçelebi ve Ali Asaf Özçelebi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)