Zhao Leji, Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi Kapsamında Delegelerle Grup Görüşmesi Yaptı
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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Zhao Leji, ÇKP'nin 20.
BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Zhao Leji, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen delegelerle bir grup görüşmesine katılıyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel