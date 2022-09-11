Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki Çkalovske kasabasında kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Çkalovske kasabasında kontrolü yeniden ele geçirdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Çkalovske kasabasında kontrolü yeniden ele geçirdiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel