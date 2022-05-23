Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Arnavutluk'ta - Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bir araya geldi. Dendias ile Xhaçka gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel