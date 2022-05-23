Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Arnavutluk'ta - Haberler

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Arnavutluk'ta

AA - Güncel
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bir araya geldi. Dendias ile Xhaçka gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Tiran, Güncel, Haberler

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