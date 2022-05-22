Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ş, B.Ş. ve R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan S.Ş. ve R.E, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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