Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Haberler

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ş, B.Ş. ve R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan S.Ş. ve R.E, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.