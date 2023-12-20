Üye Girişi
Haberler

YSK, yerel seçimlere ilişkin kararları yayınladı

Güncelleme:
Abone Ol

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında YSK 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararı yayınlandı. Karara göre; seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Ayrıca; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş. Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.

YSK'nın kararları şöyle:

"298 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla oy verme süresinin korunması kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 298 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş. Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 - 16.00 olarak belirlenmesine,

2- Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00-17.00 olarak belirlenmesine 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

SEÇMEN LİSTELERİ 4 - 17 OCAK ARASINDA ASKIDA KALACAK

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güncelleştirme yapılmak amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait 1 Ekim 2023 tarihindeki kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna, muhtarlık bölgesi askı listelerinin 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılmasına ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilmesine 19/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Perşembe Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Louisiana chicken tarifi! MasterChef Louisiana chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken tarifi! MasterChef Huraideu chicken nasıl yapılır? Buffalo Wing tarifi! MasterChef Buffalo Wing nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title