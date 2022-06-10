Yozgat Valisi Ziya Polat Çekerek ilçesini ziyaret etti - Haberler

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tekne ile Çekerek Barajı'nda alabalık üretim tesisini gezen Polat, işletme sahibi Adnan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Polat, denize kıyısı olmayan bir kentte balık üretilerek ihraç edilmesinin önemine işaret ederek, Çekerek Barajı'nın daha iyi değerlendirilmesi, alabalık üretim tesislerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Türkiye ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği rafting ve su sporları parkurunda incelemelerde bulunan Polat, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, rafting yapan sporcularla sohbet ederek, rafting ve su sporları parkurunun Yozgat ve özellikle Çekerekli gençlerin su sporuyla ilgilenmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Çekerek Millet Bahçesi inşaatını gezen Polat, rafting ve su sporları parkuru ile Millet Bahçesi'nin yapılamasında büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Polat, Özükavak Şehit Özgür Gençler İlkokulu ve Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.