Yozgat'ta Çocuklara Bilim Gösterisi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla Elçin Yalçıneli tarafından "Küçük Mucitler Gösterisi" yapıldı.

Sorgun Fatih Ortaokulu ve Belencumafakılı İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen "Mucit Abla" gösterisini öğrenciler ilgiyle izledi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, "Mucit Abla" gösterisinin Yozgat Valiliği tarafından desteklendiğini söyledi.

Atık malzemelerle yapılan basit icatlar ve deneylerin çocukların ilgisini çektiğini belirten Öcal, "Gösteri, çocukların bilimsel meraklarını ve öğrenme isteklerini artırmak amacıyla düzenlendi. Öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak yapılan basit deneyler ve icatlarla bilimin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Gösteride emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Gösteriye Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Yasin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.