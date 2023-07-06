Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İnönü Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'in en yoğun alışveriş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan İnönü Mahallesi'ndeki Kushimoto Sokağı'nda esnaf ziyareti yaptı. Hem esnaf hem de bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özyiğit, Yenişehirlileri dinleyerek talep ve önerileri not aldı. Göreve geldikleri günden bu yana Yenişehirlilerle iç içe olduklarını belirten Başkan Özyiğit, kentin gelişimi ve vatandaşların refahı için çalıştıklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'in en yoğun alışveriş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan İnönü Mahallesi'ndeki Kushimoto Sokağı'nda esnaf ziyareti yaptı. Hem esnaf hem de bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özyiğit, Yenişehirlileri dinleyerek talep ve önerileri not aldı.

Başkan Özyiğit, mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Özyiğit, son olarak İnönü Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. Ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileyen Özyiğit, bölgedeki vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

Göreve geldikleri günden bu yana Yenişehirlilerle iç içe olduklarını belirten Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Göreve geldikten hemen sonra 32 mahallemizin tamamında toplantılar düzenledik. 5 yıllık stratejik planımızı, halkımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda hazırladık. O gün neredeysek bugün de oradayız. Yani hemşerilerimizle iç içeyiz. Kentimizin daha da güzelleşmesi, vatandaşlarımızın refahının artması ve sosyal olanaklarının gelişmesi için büyük bir gayretle hep birlikte emek veriyoruz. Yenişehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2022 İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda Türkiye genelinde birinci gelişmişlik kademesinde yer aldı. Bu araştırma yapılırken 8 başlıkta toplam 56 değişken değerlendirildi. Yapılan analizde Yenişehir, 973 ilçenin tamamına uygulanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nda Türkiye'de 49'uncu, Mersin'de ise birinci oldu. Kentimiz, 2017 yılında yapılan aynı araştırmada ikinci gelişmişlik kademesinde 70'inci sırada yer alırken 2022 araştırmasında ise birinci kademeye çıktı ve 21 sıra yükselmiş oldu. Kentimizin bu gelişimini kimse göz ardı edemez. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yukarı taşımaya devam edeceğiz."