Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıda yaralandı (3)

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz, Twitter hesabından bir video paylaşarak yaşananları anlattı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" dedi.

ANKARA, -