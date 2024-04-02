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Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanması için dilekçe sundu

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Yeniden Refah Partisi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sundu.

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, yazılı açıklamasında, ellerindeki ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının 67 bin 589 oy, kendilerinin ise 65 bin 631 oy aldığını belirtti.

Ancak 201 sandığın sonucuna ise halen ulaşamadıklarını, bu yüzden seçime şaibe bulaştığını savunan Us, ilçedeki seçimlerin iptal edilip, seçimin yenilenmesini talep ettiklerini vurguladı.

Us, bu konuda hazırladıkları dilekçeyi İlçe Seçim Kuruluna sunduklarını bildirdi.

Partinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muhammed Aydoğar ise gazetecilere, sandık sonuçlarında hata olduğuna inandıklarını ifade ederek, yaptıkları incelemede 700 kadar sandığın ıslak imzalı birleştirme tutanağında hataların olduğunu savundu.

Partinin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Fatih Ceyhan da seçime itiraz ettiklerini ve hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.

Oyların yeniden sayılmasının seçimin kaderini etkileyebileceğini belirten Ceyhan, "Islak imzalı tutanaklarla birleştirme tutanakları arasında bulunan çelişkiler, seçimi doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden tüm sandıkların tekrar sayılmasını ve Onikişubat ilçesinde seçimin tekrarlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Onikişubat ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Hanifi Toptaş yüzde 40,74, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise yüzde 38,45 oy almıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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