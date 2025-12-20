Haberler

Yılbaşı çiçeği kokina 500 liradan başlayan fiyatlarla vitrinlerde

Yılbaşı çiçeği kokina 500 liradan başlayan fiyatlarla vitrinlerde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yılbaşı çiçeği kokina, 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kırmızı ve yeşil renkleriyle dikkat çeken bu çiçek, yeni yıl umutlarını simgeliyor. Çiçekçiler, kokinanın bu yıl ilgisinin yüksek olduğunu belirtiyor.

ANTALYA'da yeni yıl hazırlıkları sürerken, yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina 500 liradan başlayan fiyatlarla çiçekçi vitrinlerinde yerini aldı. Kırmızı rengiyle aşkı, yeşiliyle umudu simgeleyen kokina, yeni yıl öncesinde ev ve iş yerlerini süslemeye başladı.

Son yıllarda popülerliği artan, yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina çiçeğine bu sene de ilgi yoğun. Kırmızı ve yeşil renkleriyle dikkati çeken kokina hem estetik görüntüsü hem de taşıdığı anlamla yoğun ilgi görüyor. Kokinanın yeni yıl umutlarını temsil ettiğini belirten Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, "Kırmızı rengi aşkı ve sevgiyi, yeşil rengi ise umudu simgeliyor. İnsanlar yeni yıla girerken evlerini ve iş yerlerini bu duygularla süslemek istiyor" dedi.

'RİVAYETE GÖRE EV SAHİBİ YAPIYOR'

Bakaç, "Rivayete göre insan onu 1 yıl saklarsa ev sahibi olur diye bir inanış var. Zaten bunlar çalı bitkisi olduğu için evin herhangi bir köşesinde çok sıcak olmayan bir yerde 1 yıl boyunca hiçbir şey olmadan saklanabilir" diye konuştu. Kokinanın iki farklı bitkiden oluştuğunu ifade eden Bakaç, "Kokina, çalı grubu olan ve silcan dediğimiz bitki üzerine kırmızı meyvelerin bağlanmasıyla hazırlanıyor. Ortalama 60- 70 santimetre boyunda oluyor ve tamamen el emeğiyle yapılıyor" dedi.

SATIŞLAR ERKEN BAŞLADI

Bu yıl satışların kasım ayı ortasında başladığını belirten Bakaç, "Geçmiş yıllarda aralık ayında başlayan satışlar bu yıl daha erken başladı. Fiyatlarda ciddi bir artış olmadı, geçen yılla benzer seviyelerde" diye konuştu. Kokinanın sade bir demetinin 500 liradan satıldığını vurgulayan Bakaç, "Üzerine eklenen süs ve materyallere göre fiyatlar 3- 4 bin liraya, 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Emek yoğun bir ürün olduğu için son günlere kalındığında bulmak zorlaşıyor. Normal bir kokina buketi ise 500 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
title