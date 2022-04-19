Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi - Haberler

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Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendiELAZIĞ Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.

ELAZIĞ (İHA) - Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi

ELAZIĞ Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.

Elazığ'ın Palu ilçesi Vahsen yaylasında göçerin sürüsünde 2 oğlak dünyaya geldi. Yeni doğan 2 oğlağı atının heybesine bırakan göçer, yoluna devam etti. 2 oğlağın at üstündeki sevimli yolculuğunu cep telefonu ile kayıt eden göçer, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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