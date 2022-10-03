Yemen hükümeti, Husileri şantaj yapmakla suçluyor

Yemen hükümeti, Husilere, İran'ın çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarının önüne geçirip ateşkesi şantaj olarak kullandıkları suçlamasında bulundu.

Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Yemen resmi haber ajansına, ateşkesin uzatılması çabalarının başarısızlığa uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin, insani ateşkesi bir şantaj fırsatı ve siyasi savaş olarak gördüklerini söyleyen Alimi, "Darbeci Husi milisler, İran'ın çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarının önüne aldılar." dedi.

Alimi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Husi milislerin barışa ortak olmaktan çok uzakta oldukları tüm dünya tarafından anlaşıldı. Ateşkes, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan memurların maaşlarının ödenmesi, yolların açılması, Sana havaalanından uçuşların artırılması ve petrol akışının sağlanması gibi konuları garanti etmesine rağmen, güç sarhoşluğu ve birçok yalanın zorlamasıyla Husiler tarafından reddediliyor."

Abdullah el-Alimi, hükümetin, barış imkanlarının sağlanması ve ateşkesin devamı için geniş çaplı fedakarlıklarda bulunduğuna ve Birleşmiş Milletler temsilcisinin hükümetin endişelerini göz ardı etmesine rağmen teklifini kabul ettiğine dikkati çekti.

Uluslararası topluma seslenen Alimi, Husilere karşı daha açık ve ciddi tavır alınması çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Abdullah Salih ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Elimiz tetikteyken barışa çağrı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'de 6 aydır süren ateşkesin süresi 2 Ekim'de sona erdi

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi bu akşam yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yemen hükümeti dün, Grundberg'in ateşkesin tekrar uzatılması teklifini olumlu karşıladığını, Husiler de ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.