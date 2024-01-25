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Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı

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Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak merkezinde sezonun açılmasıyla otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Sömestr tatilini fırsat bilen aileler çocuklarını kayak merkezine getirerek doyasıya eğlendi.

Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı

Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak merkezinde sezonun açılmasıyla otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı.

Sömestr tatilini fırsat bilen aileler çocuklarını kayak merkezine getirerek doyasıya eğlendi

SİVAS - Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak merkezinde sezonun açılmasıyla otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı, sömestr tatilini fırsat bilen aileler çocuklarını kayak merkezine getirerek doyasıya eğlendi.

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olmasıyla adından söz ettiriyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte aileler çocuklarını alarak adeta Yıldız Dağı Kayak Merkezine koştu. Aileler çocuklarıyla gönüllerince eğlenirken profesyonel kayakçılarda kaymanın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu kayak merkezinde otellerde ki doluluk oranı ise yüzde 80'lere ulaştı. 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer aldığı kayak merkezi kayak severleri bekliyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni bünyesinde bulunduran Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını ifade ederek, " Bu sene karın geç gelmesi ama tesislerimizde ki suni karlama sistemlerini aktif çalıştırarak diğer kayak merkezlerine göre farkındalık göstererek biraz daha erken tesislerimizi açmış bulunmaktayız. Sömestr ile birlikte yoğunluğumuz git gide artmakta. Otellerde ki doluluğumuz şuan da yüzde 70-80'ler seviyesine ulaştı. Şuanda hem sömestr hem de sömestrdan sonra rezervasyonlarımız artarak devam etmekte" dedi.

Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçiyor

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini söyleyen Altun, " Kayak merkezimizi açtığımız günden beri sloganımız şuydu. Türkiye'nin en genç en ekonomik ve en modern kayak merkezi. Bu sloganımızı devam ettiriyoruz. Fiyatlarımız şuanda Türkiye'de en ekonomik kayak merkezleri sıralamasında belki en önde gelmekte. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi tesisleşme noktasında en hızlı tesisleşmeyi tamamlayan kayak merkezleri arasında. Buraya gelen misafirlerimiz kayak anlamında tüm imkanları bulabilmekte. Hem kayak kiralama hem kayak elbisesi, otel, buz pisti ve diğer imkanları bulabilmekteler. Şuanda kar kalınlığı 40-50 santimetre seviyelerinde zirvede ter yer 1 metreye yakın kar kalınlığı bulunmakta" diye konuştu.

Aileler ve çocuklar kayak yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Kayak Merkezi Türkiye Turizm Spor Güncel Haberler

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