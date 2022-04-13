Yargıtay, İzmir'deki 'darbe girişimi' davasında 60 sanığa verilen cezaları onadı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, 60 sanığa verilen cezaları onarken, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün tahliyesine hükmetti.

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu, 280 sanık hakkındaki davada, 21 Mayıs 2018 tarihinde 137 sanığa ceza verildi. Aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57'nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka'nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser'in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi. Davanın itirafçılarından olan 'Şapka' takma isimli albay Hakan Bıyık ile 'Kuzgun' takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. 143 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararda, eski tuğgeneral Nihayet Ünlü hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülüp 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmetti. Kararda 4 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verilmesi gerekirken 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ceza verildiği, 2 sanık hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan fazla ceza tayini uygulandığına karar vererek cezaların bozulmasına hükmetti.