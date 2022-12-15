Yargıtay, eşini yakarak öldüren kocaya verilen müebbet hapsi onadı

KAYSERİ'de, kayıp ihbarı yaptığı eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) televizyon programlarına çıkıp, arayan ve ardından yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Osman Yalçınkaya'ya (59) verilen müebbet hapis, Yargıtay tarafından onandı.

KAYSERİ'de, kayıp ihbarı yaptığı eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) televizyon programlarına çıkıp, arayan ve ardından yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Osman Yalçınkaya'ya (59) verilen müebbet hapis, Yargıtay tarafından onandı.

Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde oturan Osman Yalçınkaya, 10 Haziran 2019'da, polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi Alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptıkları aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Osman Yalçınkaya, programda eşinin kaybolduğunu belirtip, görenlerden polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü. Bu arada 28 Temmuz'da metruk binaların olduğu alanda bulunan kemiklerin 9 ay sonra çıkan DNA incelemesinde Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Sanık Osman Yalçınkaya'nın avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının itirazı üzerine dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin de hukuka uygun bulmasının ardından dosya, temyiz edilerek bu kez Yargıtay'a gönderildi. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, müebbet hapis cezası alan Osman Yalçınkaya ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.