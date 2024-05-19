Yalova'da tır ve minibüs yangını

Yalova'da iki ayrı olayda seyir halindeki tır ile minibüs yandı.

Armutlu ilçesine bağlı Selimiye köyü yolunda seyir halindeki minibüsün motor kısmında başlayan alev kısa sürede minibüsü sardı.

Sürücünün yangın sırasında minibüsü kenara çekerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametine seyreden tırın motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracını yol kenarına çekerek yardım istedi.

Kısa sürede dorse kısmına ulaşan yangın, olay yerine sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan tır kullanılamaz hale geldi.