Yalova'da Mesleki ve Teknik Öğretime Fikir ve Önerilerin Sunulduğu Çalıştay Düzenlendi

Yalova'da mesleki ve teknik öğretime fikir ve önerilerin sunulması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Hülya Kaya, en son yaptıkları il istihdam kurulunda yaklaşık 8 bin kişinin Yalova'da iş aradığını, ancak tersanelerde yaklaşık 40 bin kişinin il dışarıdan taşımalı bir şekilde çalışmaya geldiğini söyledi.

Kentteki 5 OSB bulunduğunu ancak bu OSB'lere ara eleman ve nitelikli eleman bulamadıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sektör kan ağlıyor. Burada değişkenlik ters giden bir şey var. Bu nedir diye baktığımızda, bizim yetiştirdiğimiz iş gücü reelde sektörün ihtiyacını karşılayabilecek kalifiye elaman yok maalesef. Dolayısıyla biz oturup tekrar düşünmeli, tasarlamalı ve yetişen iş gücümüzü nasıl kalifiye hale getirebiliriz, nasıl sektörün ihtiyacını karşılayabiliriz diye bir çalışma yapmamız gerekiyor dedik. İl İstihdam kurulunda böyle bir karar aldık."

Konuşmasına terörle mücadele şehit düşen 9 askeri rahmetle anarak başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise, şöyle konuştu:

"Bu yurdu daha iyi savunabilmek için, mazlumun yanında daha fazla durabilmek için, zalime daha fazla ses çıkarabilmek için güçlü olmak zorundayız. Nasıl güçlü olacağız, bu çalıştay bunun başlangıcı. Bu gücümüze çarpan etkisi oluşturacak. İnsanlarımızı çok iyi yetiştireceğiz. Gençlerimizi, gelecek nesli her alanda çok iyi yetiştireceğiz. Öyle iyi yetiştireceğiz ki, bu gençlerimiz, üretimde, eğitimde, kültürde, sosyal hayatta, her alanda ülkemizin milli duruşunu ve yerli üretimi, yerli davranışı sergileyeceğiz. Kendi milli uçağımızı, kendi milli harp araçlarımızı, kendi milli gemilerimizi, kendi milli diğer ihtiyacımız olan her türlü ürünü ve kendi tarım ürünlerimizi, kendi işgücümüzle yetiştireceğiz. Biz bunlarla yetiştireceğiz ki güçlü olacağız. 20 milyon öğrencimiz var. Binlerce mezun veriyoruz her sene. Üniversite yine milyonlarca öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın hepsi hayata emin adımlarla hazırlanmalı, başlamalı. Ülkenin geleceğine çok güzel katkılar sunmalı."

Mesleki ve teknik eğitimde 1 milyon 600 binin üzerinde öğrenci bulunduğuna vurgu yapan Karagöz, 130 binin üzerinde öğretmenle 53 meslek alanında, 114 meslek dalında hizmet verdiklerini aktardı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin konuşmasının ardından oturumlar başlatıldı.