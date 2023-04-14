Yalova'da market soygunu

Yüzüne kadın çorabı geçiren bir şüpheli, Yalova'da bir marketi bıçakla soydu. 6 bin 500 TL çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YALOVA'da, yüzüne kadın çorabı geçiren A.C. (41) bıçakla girdiği markette kasiyerleri tehdit edip, kasadaki 6 bin 500 TL'yi alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanan ve sorgusunda, "Kiramı ödeyemediğim için yaptım. Pişmanım" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1 erkek şüpheli, dün akşam saatlerinde yüzüne kadın çorabı geçirip zincir marketin bir şubesine girdi. Elindeki bıçakla, kasaların olduğu alana gidip, kasiyerleri tehdit eden şüpheli, kasadaki toplam 6 bin 500 TL'yi poşete koydurarak alıp kaçtı.