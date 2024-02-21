Yalova'da Altın Gasbı: 2 Kişi Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kadının altınlarını gasbeden, biri suça sürüklenen çocuk 2 kişi tutuklandı.

?Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının iki altın bileziğinin 2 kişi tarafından gasbedilmesi olayını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayın faillerinin S.B. ile suça sürüklenen bir çocuk olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheliler suçtan elde ettikleri 60 bin lira nakit parayla gözaltına alındı.

?Ele geçirilen nakit para mağdur kadına teslim edilirken, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan S.B. ve suça sürüklenen çocuk şüpheli tutuklandı.