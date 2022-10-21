Yabancı Liderler: Çkp Kongresinden İnsanlık İçin Paylaşım Mesajı Bekleniyor

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi başkent Beijing'de devam ediyor.

Çeşitli ülkelerden yetkililer ve parti liderleri, toplantının hem Çin hem de diğer birçok ülke açısından gelecekteki kalkınma için çok önemli olduğunu söylüyor.

SES 1 (İspanyolca): BRASİL ALBERTO ACOSTA PENA, Meksikalı kongre üyesi:

"Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ni tebrik ederim. Son 10 yılda Çin halkının gelişimi tüm dünyaya örnek oldu, yaklaşık 100 milyon Çinliyi mutlak yoksulluktan kurtardı ve onların yoksulluk statüsüne geri dönmelerini de engelledi."

SES 2 (Fransızca): PİERRE LAURENT, Fransız Komünist Partisi Ulusal Konseyi Başkanı ve Fransız Senatosu Başkan Yardımcısı:

"Bu kongre açıkçası (yalnızca) Çin ve Çin halkı için değil, aynı zamanda Çin'in son yıllarda kazandığı güç göz önüne alındığında tüm dünya için son derece önemli.

Ve tüm dünya bu kongrenin sonuçlarını izliyor, bekliyor ve merak ediyor.

Hepimiz bu kongreden tüm insanlık için bir kalkınma mesajı, bir barış mesajı, bir paylaşım mesajı bekliyoruz."

SES 3 (İngilizce): GLORİA MACAPAGAL ARROYO, Filipinler Eski Devlet Başkanı ve Temsilciler Meclisi Kıdemli Başkan Yardımcısı:

"İnsanlık, yenilenen barışçıl ekonomik büyümenin yolunu gösterecek küresel liderliği arıyor. Çin Komünist Partisi'nin 20. (Ulusal) Kongresi, önümüzdeki yıllarda siyasi öngörülebilirlik için asıl ölçü olabilir. Şimdi Partinin temel görevi, Çin'i her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmeye yönelik ikinci 100 yıllık hedefini gerçekleştirmek amacıyla ortak bir çaba içinde tüm etnik gruplardan Çin halkına önderlik etmek ve Çin ulusunun her cepheden yeniden canlanmasını Çin'in modernleşme yoluna doğru ilerletmek olacak. Bu hedefler, diğer ulusların görmesi için ve Çin'in dünya meseleleri üzerindeki kaçınılmaz etkisi göz önüne alındığında, diğer ulusların planlarını temel alması için açıkça ortaya kondu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)