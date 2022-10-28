Xi, Parti Kongresinin Belirlediği Hedeflere Ulaşmak Üzere Birlik İçinde Çalışmanın Önemini Vurguladı

YAN'AN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamayla Parti'nin büyük kurucu ruhu ve Yan'an ruhunun desteklenmesi ve ÇKP'nin 20.

YAN'AN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamayla Parti'nin büyük kurucu ruhu ve Yan'an ruhunun desteklenmesi ve ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen hedef ve görevlerin gerçekleştirilmesi için birlik içinde çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki eski bir devrim üssü olan Yan'an'a düzenlenen bir gezide ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi'ye liderlik etti.

Xi'nin ve diğer liderlerin Perşembe günkü ilk durağı, ÇKP'nin Yedinci Ulusal Kongresi'nin düzenlendiği yerdi.

Xi, 1945 yılında yapılan kongrenin, ÇKP'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, Parti'nin siyasi, ideolojik olarak ve örgütlenme açısından daha olgun hale gelmesini simgelediğini söyledi.

Xi, siyasi olarak tüm Parti'nin Mao Zedong'un bayrağı altında birleştiğini ve ideolojik olarak tüm Parti için Mao Zedong Düşüncesi'nin kılavuz rolünün yerleştiğini ve Mao Zedong Düşüncesi'nin Parti Tüzüğü'ne konulduğunu dile getirdi.

Gezideki bir sonraki durak Mao Zedong ve eski neslin diğer devrimcilerinin önceki ikametgahları oldu.

Yan'an'daki devrim mekanlarını sonsuza kadar okunmaya değer bir kitaba benzeten Xi, bu mekanların Parti'nin Çin devrimine önderlik etme ve Yan'an döneminde Marksizmi Çin bağlamına ve zamanın ihtiyaçlarına uyarlama yollarını keşfetme konusundaki şanlı yolculuğunun tanığı olduğunu söyledi.

Bir gezi rehberi, ünlü devrim şarkısı "Doğu Kızıldır"ın nasıl yazıldığı ve nasıl tanınır hale geldiği konusunda kısa açıklamalarda bulundu.

Parti'yi ve Başkan Mao'yu öven bu tür şarkıların hepsinin doğaçlama olarak halk tarafından ortaya konulduğunu kaydeden Xi, bunun halkın Mao Zedong'u seçtiğini ve Mao'nun halkın desteğini aldığını açık şekilde gösterdiğini belirtti.

Xi ve diğer liderler daha sonra araçla Yan'an Devrim Hatıra Salonu'na giderek Yan'an'da ÇKP Merkez Komitesi'nin 13 yılı hakkındaki bir sergiyi ziyaret etti.

1935 ile 1948 yılları arasında Yan'an'ın merkez olduğu Shaanxi-Gansu-Ningxia Sınır Bölgesi, ÇKP Merkez Komitesi'nin merkezi olarak hizmet verdi. Burası, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda siyasi kılavuzluk merkezi ve Çin halkının kurtuluş mücadelesinin genel arka bölgesi olarak işlev gördü.

Sergiyi ziyaretin ardından yaptığı önemli konuşmada Xi, Çin devriminin kutsal mekanı ve Yeni Çin'in beşiği olarak Yan'an'ı selamladı. Xi, Yan'an'da Parti'nin Merkez Komitesi ve Mao Zedong gibi kıdemli devrimcilerin Çin devrimi davasını, en alt noktadan yükseklere taşıdığını, tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını ve ülkenin geleceğini dönüştürdüğünü hatırlattı.

Xi kendisinin Yan'an'da yedi yıl yaşayıp çalıştığını ve babasının da Yan'an'da çalıştığını söyledi.

Xi, Yan'an ruhunun, doğru siyasi yönelime duyulan sarsılmaz inancı, aklın özgürleştirilmesi ve olgulardan hakikatin aranmasının kılavuz ilkelerini, halka cansiperane hizmet etmenin temel amacını ve kendine güven ve çok çalışmanın girişimci ruhunu ön plana çıkardığını belirtti.

Yan'an döneminde geliştirilen ve teşvik edilen ruh ve şanlı gelenek ve iyi davranışın, Parti'nin değerli varlıkları olduğunu vurgulayan Xi, bu değerlerin nesilden nesile aktarılması gerektiğini söyledi.

Xi, tüm Parti üyelerine savaşçı ruhu geliştirmeleri, savaşma kapasitesini güçlendirmeleri, ilerideki çeşitli zorluk ve meydan okumaların kararlıkla üstesinden gelmeleri ve Parti davası ve ülke için yeni ufuklar açmak üzere karşı konulmaz savaşçı ruhunu kullanmaları çağrısında bulundu.