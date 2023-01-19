Xi'nin 20. Çkp Ulusal Kongresi'ne Sunduğu Rapor Yabancı Dillerde Yayınlandı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunduğu raporu ve kongrede kabul edilen ÇKP Tüzüğü'nü içeren kitapçık, 10 yabancı dilde yayınlandı.

Perşembe günü yapılan bir duyuruya göre, Yabancı Diller Yayınevi tarafından yayınlanan kitapçık artık İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Almanca, Japonca, Vietnamca ve Lao dillerinde okunabiliyor.

Kitapçıkların hem Çince hem de İngilizce metinlerden oluşan iki dilli versiyonu da yurt içi ve yurt dışından okuyuculara uygun bir şekilde yayınlandı.

Xi, "Çin Karakterli Sosyalizmin Büyük Bayrağını Yüksekte Tutup Her Açıdan Modern Bir Sosyalist Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Gayret Edelim" başlıklı raporu 16 Ekim 2022'de açıkladı.