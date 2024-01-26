Xi Jinping, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü Beijing'de düzenlenen resepsiyonda video aracılığıyla bir konuşma yaptı.