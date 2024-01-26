Xi Jinping, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlamak üzere Beijing'de düzenlenen resepsiyonda video aracılığıyla bir konuşma yaptı.
BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü Beijing'de düzenlenen resepsiyonda video aracılığıyla bir konuşma yaptı.