Xi, Çin'in Kuzeydoğu Bölgesinin Yeniden Canlanacağına Dair Güvenini İfade Etti

SHENYANG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ülkenin kuzeydoğu bölgesinin yeniden canlanacağına dair güveninin tam olduğunu ifade etti. Xi bu açıklamayı, Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Jinzhou şehrinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yaptı. Xi, Çin tarzı modernleşmenin sadece birkaç kişi için değil, herkesin ortak refah ve mutluluğunu içerdiğini söyledi. Kuzeydoğuyu yeniden canlandırma stratejisini devam ettirmek, endüstriyel yeniden yapılanmayı hızlandırmak ve yeni çağda reform ve kalkınma gerekliliklerini karşılamak için sürekli çalışılması çağrısında bulunan Xi, "Kuzeydoğu bölgesinin yeniden canlanacağına dair güvenimiz tam" dedi.