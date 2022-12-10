Xi, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile Görüştü

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile görüşmesinde, Çin'in Bahreyn ile kalkınma stratejileri sinerjisini güçlendirmeye ve ekonomik kalkınma projelerine aktif olarak...

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile biraraya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile görüşmesinde, Çin'in Bahreyn ile kalkınma stratejileri sinerjisini güçlendirmeye ve ekonomik kalkınma projelerine aktif olarak katılmaya istekli olduğunu söyledi.

Xi görüşmede, Çin'in ayrıca tıp ve sağlık işbirliğini pekiştirmek ve Bahreyn'de Çince eğitimini teşvik etmek istediğini de belirtti.

Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumada Bahreyn'i desteklediğine dikkat çeken Xi, Bahreyn'in Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'e uzun vadeli ve sağlam desteğini övdü.

Çin'in, Bahreyn'in Çin'in Arap ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle işbirliğini ilerletmesi için gösterdiği çabalarını takdir ettiğini belirten Xi, Çin'in Çin-Arap ve Çin-KİK ilişkilerinin daha fazla gelişmesini desteklemek için Bahreyn ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in Bahreyn'i Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olmasından dolayı tebrik ettiğini ve Bahreyn ile çok taraflı platformlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu da kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile bir araya geldi, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Bahreyn ve Çin'in çok dostane ilişkilere sahip olduğunu ve Bahreyn'in Çin'i önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü vurgulayan Kral Hamad, Bahreyn'deki gençlerin Çin'i sevdiğini, Çin'den etkilendiklerini ve Çin'in geleceği temsil ettiğine inandıklarını ifade etti.

Bahreyn ile Çin arasındaki iş birliğinin sınır tanımadığının altını çizen Kral Hamad, Bahreyn'in ekonomi, ticaret, altyapı ve sağlık gibi alanlarda Çin ile daha fazla işbirliğini içtenlikle beklediğini, böylece daha fazla sonuç elde edilebileceğini söyledi.

Toplantıda diğerlerinin yanı sıra Ding Xuexiang, Wang Yi ve He Lifeng de hazır bulundu.