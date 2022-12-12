Vietnam'daki Uluslararası Yemek Festivali'nden Kareler Güncel Haberler HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Pazar günü 2022 Uluslararası Yemek Festivali düzenlendi. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali sırasında bir stantta bulunan yiyecekler görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Pazar günü 2022 Uluslararası Yemek Festivali düzenlendi. Festival boyunca, 100'den fazla stantta farklı kültürlerden lezzetli yiyecekler sunuldu. Bu yıl 10. kez düzenlenen yemek festivalinde dünyanın 35 ülke ve bölgesinden uluslararası ajanslar, yabancı kültür merkezleri ve dış ilişkiler departmanları yiyecek stantları kurdu. Bu cazip stantlar binlerce ziyaretçiyi ve yemek severleri festivale çekti. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'nde yiyeceklerin tadını çıkaran insanlar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'nde yiyecek alan bir kadın görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'ne katılan insanlar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'nde bir standın şefi yemek pişirirken görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'nde bir standın şefi yemek pişirirken görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 2022 Uluslararası Yemek Festivali'nde bir ziyaretçiyle konuşan ekip üyesi, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Vietnam Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vietnam'daki Uluslararası Yemek Festivali'nden Kareler - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.